Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Kristy Kim transformou a dificuldade de ter um histórico de crédito nos Estados Unidos em uma fintech de sucesso. A TomoCredit, sediada em San Francisco, ajuda pessoas, principalmente imigrantes, a construir crédito e melhorar suas finanças pessoais.
O que aconteceu
Imigrante da Coreia do Sul, Kim chegou aos EUA sozinha aos 11 anos. Aos 22, recém-formada em Economia pela UC Berkeley, ela se deparou com um obstáculo: não conseguia alugar seu primeiro apartamento.
Sem score de crédito e sem familiares para assinar o contrato, ela precisou convencer o proprietário diretamente. "Basicamente, eu disse: 'Não tenho crédito, mas posso fazer meu chefe falar com você. Ele pode garantir que sou confiável'", contou Kim em entrevista à 'CNBC Make It'. A estratégia funcionou e ela conseguiu o imóvel.
Desafios financeiros continuam
A dificuldade se repetiu ao tentar financiar um carro. Após rejeições em concessionárias, Kim pediu ajuda ao gerente do banco ao mostrar seu salário e economias. "Ela disse que não podia me ajudar. Foi um momento que abri minha mente: percebi que o sistema era arcaico e ineficiente", explicou. No fim, precisou recorrer à família na Coreia para comprar o veículo à vista.
Como nasceu a TomoCredit
Essas experiências mostraram a Kim que milhões de pessoas enfrentam o mesmo problema: sem histórico de crédito, ficam "invisíveis" para bancos e concessionárias. A fintech foi criada para mudar isso, com o intuito de oferecer soluções que permitam construir crédito de forma simples e segura.
"Quero que as pessoas, especialmente os imigrantes, se sintam empoderadas, em vez de envergonhadas, porque não ter um score de crédito. Não era algo de que eu deveria me envergonhar. Isso simplesmente porque eu não conhecia o sistema" Kristy Kim, em entrevista ao 'CNBC Make It'
Segundo publicado pela 'CNBC Make It', a empresa faturou, em 2024, mais de US$ 20 milhões (cerca de R$ 123,5 milhões na cotação da época).
Dicas de crédito para iniciantes
Kim compartilha conselhos para quem quer começar a construir histórico de crédito:
Entenda seu score cedo. "Conheça seu score, mesmo que aos 18 anos. Você pode ter alguma coisa se seus pais o adicionaram no cadastro deles. Saiba o que é e o que significa", orienta a CEO.
Comece pequeno. "Pegue empréstimos pequenos que você possa pagar facilmente. Mostrar que você consegue pagar ajuda a construir crédito. Comece cedo e com valores baixos", diz.
