A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Fundador da Amazon, Jeff Bezos acredita que começar a carreira em uma grande empresa pode ser o melhor caminho para quem sonha em empreender. O bilionário defende que a experiência corporativa oferece aprendizados essenciais antes de abrir o próprio negócio.

O que aconteceu

Para Bezos, os primeiros anos da carreira devem servir como um período de aprendizado. Ele recomenda que jovens trabalhem em empresas consolidadas, conhecidas por suas boas práticas, antes de se lançarem no próprio negócio. "Eu sempre aconselho os jovens a trabalharem em uma empresa de melhores práticas, em algum lugar onde possam aprender muitas coisas básicas e fundamentais, como contratar muito bem e fazer entrevistas", explicou.