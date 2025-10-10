Americanas abrem 5 mil vagas no Brasil; saiba como se inscrever

As Americanas anunciaram a abertura de mais de 5 mil oportunidades de trabalho, entre vagas temporárias e efetivas, em todo o Brasil. A iniciativa reforça a operação da rede para Black Friday e Natal.

O que aconteceu

São 4.300 vagas são para operadores de loja, distribuídas entre as 1.500 unidades da empresa em todos os estados para vagas temporárias. 700 oportunidades são para centros de distribuição (Operador Logístico, Fiscal, Assistente e Motorista), localizados em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco.

As Americanas também abriram 300 vagas efetivas para operadores de loja, espalhadas por mais de 100 cidades.