Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o formato tradicional que garante mais organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já os que ganham acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS administra mais de 40 milhões de benefícios mensais, sendo cerca de 28,2 milhões no valor mínimo e 12,3 milhões com valores superiores.