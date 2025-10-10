Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, respeitando o limite de 35% do salário mensal. De acordo com o governo, essa estrutura possibilita juros mais baixos do que os praticados em empréstimos consignados convencionais. O acompanhamento dos pagamentos pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

O trabalhador pode usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão sem justa causa, 100% da multa rescisória poderá ser utilizada para quitar o débito. A troca de emprego dentro do regime CLT não interfere em contratos já firmados.

A administração do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, órgão que poderá estabelecer diretrizes e definir o teto dos juros.

Desde 25 de abril, quem já possui empréstimo com desconto em folha pode migrar o contrato para a nova modalidade. O objetivo principal do programa é reduzir o superendividamento e oferecer uma alternativa mais segura para quem precisa de crédito.

Essa linha pode ser vantajosa para quitar dívidas com juros elevados, como o rotativo do cartão de crédito. Segundo Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o crédito também é indicado para saldar débitos do cheque especial ou empréstimos pessoais. Ela explica: "Em situações de emergência ou falta de reserva financeira, essa opção costuma ser mais adequada que outras modalidades disponíveis no mercado."

No entanto, a especialista alerta que o empréstimo não é recomendado para aposentados que continuam empregados, pois os consignados do INSS oferecem juros mais baixos. "Nesse caso, o crédito consignado vinculado à aposentadoria é mais vantajoso do que o consignado CLT", afirma.