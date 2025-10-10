Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

O executivo e escritor Paulo Camargo, ex-CEO do McDonald's Brasil, estreia amanhã uma coluna semanal sobre liderança na editoria de Economia do UOL. Estratégia, gestão, autoliderança e formação de times de alta performance são os principais temas em pauta.

Depois de ter atuado como CEO em quatro organizações diferentes, em setores e geografias diversas, percebi que os desafios de liderar pessoas são universais. Minha motivação é contribuir com esse debate, compartilhando reflexões que unam visão prática, propósito e humanidade. Quero provocar uma nova conversa sobre liderança no Brasil —uma conversa real, vivida, e que inspire líderes a fazer diferente.

"Vale tudo pela liderança? Por que o modelo Odete Roitman ainda vive", coluna de estreia, discute modelos de gestão baseados em poder sem empatia.