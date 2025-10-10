Veja quais famílias terão direito a até R$ 30 mil para reformar a casa

O Ministério das Cidades anunciou uma nova linha de crédito voltada à reforma de moradias para famílias de baixa renda.

O que aconteceu

A iniciativa integra o Programa Minha Casa, Minha Vida e prevê financiamentos entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com juros reduzidos e prazos de pagamento de 24 a 60 meses. A nova forma de financiamento a reformas é regulamentada pela Portaria nº 1.177/2025 e foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União nesta quinta-feira (9/10).

Quem pode solicitar?

Podem solicitar a linha de crédito famílias com renda bruta mensal de até R$ 9.600.