Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, segundo informações publicadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os depósitos são feitos nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando as datas são antecipadas para assegurar que todas as famílias recebam antes do Natal, encerrando-se até o dia 10.