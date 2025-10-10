Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

O credenciamento do Banco Master S.A. poderá ser reavaliado após a conclusão das apurações mencionadas e a apresentação de comprovação de conformidade integral às normas aplicáveis.

INSS, em nota

Credenciamento das demais instituições para a realização de empréstimos segue normal. Para isso, é necessária a comprovação do compromisso de todas as regras vigentes. O INSS destaca que a medida não altera os canais de atendimento ao cidadão nem os procedimentos de orientação sobre crédito consignado.

Banco Master enfrenta problemas financeiros após oferecer opções atrativas de CDBs. O modelo expandiu a carteira de ativos do Master nos últimos anos. Com as ofertas agressivas, a carteira em depósitos de CDB do Master saltou de R$ 2,5 bilhões para mais de R$ 40 bilhões desde 2019. As operações consideradas de alto risco fizeram o banco enfrentar dificuldades para manter suas operações.

O Banco BTG desistiu de comprar fatia do Master após acessar relatório com valores. O banco teria desistido da possibilidade de negócio após acessar a carteira de ativos do Master. Em reportagem do UOL publicada em abril, fontes revelaram que o BTG identificou que mais de 80% da carteira de precatórios do Master eram ativos de alto risco ainda pendentes de decisões judiciais.

Em setembro, o BC (Banco Central) impediu a venda do Master para o BRB (Banco de Brasília). A decisão interrompeu o contrato de compra e venda de ações celebrado em março. A negociação envolvia originalmente R$ 50 bilhões em ativos e deixava de fora R$ 23 bilhões em títulos de baixa liquidez, vistos como problemáticos.