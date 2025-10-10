Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 mi a 12% ao ano

Recursos na poupança passa a ser referência para empréstimos imobiliários. Após um período de transição, o direcionamento obrigatório de 65% dos depósitos da poupança acabará e os depósitos compulsórios no Banco Central referentes a esse tipo de aplicação também. O total dos recursos depositados na caderneta passará a ser a referência para o volume de dinheiro que os bancos devem destinar ao crédito habitacional, incluindo as modalidades do SFH e do SFI (Sistema de Financiamento Imobiliário).

Estímulo para direcionar recursos ao setor imobiliário. Quando estiver plenamente implementado o novo modelo, a partir de janeiro de 2027, se uma instituição captar no mercado R$ 1 milhão e direcionar integralmente esse montante para financiamento imobiliário, ela poderá usar a mesma quantia captada na poupança, que tem custo mais baixo, para aplicações livres por um período predeterminado. Mas, para isso, 80% dos financiamentos habitacionais deverão ser feitos pelas regras do SFH, que têm juros limitados a 12% ao ano.

Mais recursos para setor imobiliário. Segundo o Banco Central, o novo modelo de financiamento de crédito imobiliário disponibiliza R$ 52,4 bilhões a mais para financiamento habitacional em relação ao modelo atual. Desse total, R$ 36,9 bilhões de forma imediata.

Transição será gradual. O novo modelo deverá ter plena vigência a partir de janeiro de 2027. Até lá, fica valendo o direcionamento obrigatório de 65% dos recursos captados na poupança para operações de crédito habitacional. Dos 35% restantes, pelas regras atuais, 20% são recolhidos ao Banco Central a título de depósito compulsório e 15% vão para operações livres. Durante a transição, o volume dos compulsórios será reduzido para 15% e os 5% serão aplicados no novo regime.

Proposta estabelece "transformação estrutural na economia", diz presidente do BC. Consultado para o desenvolvimento da proposta, Gabriel Galípolo avalia que a medida é essencial para garantir a estabilidade na concessão do crédito imobiliário. "Ao liberar esses recursos da poupança para investir em ativos que são mais líquidos e usar recursos de mercado para financiar o imobiliário, a gente também endereça essa questão", afirmou ao prever a possibilidade de controlar a inflação e reduzir os juros a partir das novas regras.

Fernando Haddad ressaltou o trabalho conjunto do governo com o Banco Central. O ministro da Fazenda disse que a iniciativa contou ainda com o apoio do Ministério do Planejamento para desenhar um novo marco do "ciclo de reformas de crédito sem precedentes". Ele afirma que a fase de testes vai levar a um período com melhores condições monetárias e juros menores. "Estamos usando este ano para usar o dinheiro desse novo modelo em uma modelagem que vai garantir crédito barato com dinheiro novo e vai nos permitir testar os parâmetros estabelecidos."