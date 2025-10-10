Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

'O importante é o encantamento. O resto vem naturalmente', afirma Rodrigo Mauad, sócio-fundador e CEO da Oggi, 16ª colocada no ranking da ABF das 50 maiores redes de franquias no Brasil. A reportagem de UOL Mídia e Marketing conversou com o executivo. Confira:

Como surgiu essa parceria com a Disney? Quais são os primeiros passos?

Rodrigo Mauad, sócio-fundador e CEO da Oggi Imagem: Divulgação

Nosso desafio sempre foi o de inovar e democratizar o consumo de sorvetes no Brasil. A marca nasceu pequena e, em 2016, entramos no mundo das franquias. Em 2018, aceleramos a expansão: passamos de 100 para mil lojas em pouquíssimo tempo.

Agora, estamos vivendo uma nova revolução. A parceria com a Disney nos permite repetir essa inovação, mas com um propósito emocional muito forte: levar momentos de alegria e encantamento para famílias da classe C, que muitas vezes têm pouco acesso a esse tipo de experiência.

Nosso objetivo é democratizar a magia da Disney. Queremos que uma criança, um pai, uma avó, possam viver esse momento dentro de uma de nossas lojas, com produtos e experiências inspiradas em personagens icônicos.