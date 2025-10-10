Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Assine UOL
Renato Pezzotti
Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)
Imagem
Imagem: Divulgação

Levar a magia da Disney para o cotidiano das famílias brasileiras, especialmente àquelas da classe C, é o objetivo do novo projeto da Oggi Sorvetes.

A marca, que tem mais de 1.100 lojas espalhadas pelo país, firmou uma parceria com a Disney para lançar produtos inspirados em personagens, pelo menos por enquanto, de quatro franquias (Mickey & Amigos, Toy Story, Princesas e Homem Aranha).

O investimento total na iniciativa supera os R$ 50 milhões. O valor envolveu até a importação de uma máquina da China, que consegue produzir 30 mil picolés por hora.

'O importante é o encantamento. O resto vem naturalmente', afirma Rodrigo Mauad, sócio-fundador e CEO da Oggi, 16ª colocada no ranking da ABF das 50 maiores redes de franquias no Brasil. A reportagem de UOL Mídia e Marketing conversou com o executivo. Confira:

Como surgiu essa parceria com a Disney? Quais são os primeiros passos?

Rodrigo Mauad, sócio-fundador e CEO da Oggi
Rodrigo Mauad, sócio-fundador e CEO da Oggi Imagem: Divulgação

Nosso desafio sempre foi o de inovar e democratizar o consumo de sorvetes no Brasil. A marca nasceu pequena e, em 2016, entramos no mundo das franquias. Em 2018, aceleramos a expansão: passamos de 100 para mil lojas em pouquíssimo tempo.

Agora, estamos vivendo uma nova revolução. A parceria com a Disney nos permite repetir essa inovação, mas com um propósito emocional muito forte: levar momentos de alegria e encantamento para famílias da classe C, que muitas vezes têm pouco acesso a esse tipo de experiência.

Nosso objetivo é democratizar a magia da Disney. Queremos que uma criança, um pai, uma avó, possam viver esse momento dentro de uma de nossas lojas, com produtos e experiências inspiradas em personagens icônicos.

Essa experiência vai além do produto? Como será na prática?

Não será só o picolé. As lojas terão fachadas e interiores decorados com personagens da Disney. As crianças vão reconhecer o Mickey, o Homem-Aranha, a Ariel, o Woody, a Jessie... até o formato dos produtos foi pensado para isso: teremos orelhas do Mickey, o chapéu da Jessie, o rosto do Homem-Aranha.

Tudo foi concebido com foco no lúdico e na magia que a Disney representa. Queremos que as lojas sejam um espaço de encantamento, onde a experiência seja tão importante quanto o sabor.
Rodrigo Mauad

Quantos produtos estão sendo lançados? Quanto tempo levou o processo até agora?

A primeira conversa aconteceu há cerca de oito meses, em fevereiro. Desde o início, já imaginávamos os personagens e os formatos dos produtos. Mas, como somos uma indústria, tivemos que adaptar nossa capacidade e atender aos padrões de qualidade da Disney.

Investimos R$ 54 milhões em novas máquinas e na adequação da fábrica para garantir o padrão exigido. Trouxemos uma máquina da China capaz de produzir 30 mil picolés por hora, por exemplo. Isso dobrou nossa capacidade de produção.

Quando os produtos chegam às lojas? Será um lançamento nacional?

O lançamento começa em 1º de novembro, inicialmente em São Paulo e Grande São Paulo, por conta da logística. Depois, expandiremos para todo o Brasil.

Neste primeiro momento, teremos oito personagens, lançados em duas etapas. Na primeira, teremos Homem-Aranha, Aranha Fantasma, Mickey e Minnie. No segundo gripo, estarão Ariel, Linguado, Woody e Jessie. Até dezembro, todas as lojas do país já estarão com os personagens disponíveis.

A personalização das lojas parece ser um desafio. Como estão lidando com isso?

É o nosso maior desafio. Cada unidade precisa receber uma nova identidade visual, adesivos e materiais de decoração.

Como é a primeira vez que fazemos algo dessa magnitude, decidimos acompanhar loja por loja, ajudando cada franqueado a fazer a instalação, para garantir qualidade e consistência.

E a comunicação com o público? Como engajar franqueados de diferentes regiões?

Esse foi um ponto essencial. Fizemos uma convenção nacional para apresentar o projeto aos franqueados. Queríamos que eles se encantassem tanto quanto nós.

Vamos ter produtos colecionáveis, brindes e ativações, tudo com foco em democratizar o acesso à magia. Esse projeto une propósito e encantamento. É sobre levar a Disney para a vida real de milhões de famílias brasileiras.
Mauad, CEO da Oggi Sorvetes

Além disso, a Disney é extremamente rigorosa com saudabilidade. Todos os produtos têm selo de qualidade nutricional, sem adição de açúcares ou gorduras. A base dos nossos picolés é de maçã, o que os torna provavelmente os sorvetes mais saudáveis do mercado hoje.

Com isso, o investimento em marketing deve crescer bastante no ano que vem...

Sem dúvida. Mas fizemos questão de que os verdadeiros protagonistas da comunicação sejam os personagens.

A marca está presente (nas embalagens), mas de forma discreta. A estrela da campanha é a Disney - e quem fala com o público são o Mickey, o Homem-Aranha, a Ariel, o Woody, a Minnie. Afinal, o importante é o encantamento. O resto vem naturalmente.

