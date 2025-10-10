Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

O novo valor do salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o reajuste definido para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o aumento tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só foi realizado em fevereiro, pois os salários são liberados no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o novo valor passa a aparecer nos contracheques deste mês.

O salário mínimo representa a menor quantia mensal que um trabalhador pode receber legalmente pelo exercício de uma atividade remunerada. Ele também serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.