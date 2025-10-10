Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

No modelo tradicional, o saque-rescisão, o empregado demitido sem justa causa pode retirar todo o saldo disponível no FGTS, além da multa de 40% quando aplicável.

O valor do saque-aniversário fica disponível no primeiro dia útil do mês de nascimento e pode ser retirado por até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site oficial do FGTS. É necessário informar uma conta bancária para receber o crédito. Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro é liberado em até cinco dias úteis após a solicitação feita dentro do mês de aniversário.

Pelo aplicativo, também é possível retornar à modalidade de saque-rescisão, desde que o trabalhador não tenha contrato ativo de antecipação do saque-aniversário. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.