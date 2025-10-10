Shutdown: Trump inicia demissões em massa em meio à paralisação

A Casa branca anunciou hoje o início de demissões de funcionários que participam do "shutdown" — uma paralisação geral de serviços federais dos EUA.

Russell Vought, diretor do departamento de gestão e orçamento da Casa Branca, disse na rede social X que "os RIFs [a redução de força de trabalho] começaram". Em resposta ao post, a Federação Americana de Empregados do Governo disse que moveu uma ação judicial contra os cortes.

Como está o impasse

Shutdown começou por falta de consenso sobre gastos com seguros-saúde. Por lei, o Orçamento deveria ter sido votado até 30 de setembro, para valer no ano fiscal que começou no dia seguinte. Os democratas bloquearam a proposta orçamentária da Casa Branca para pressionar o Executivo a renovar os subsídios da Lei de Assistência Médica Acessível, conhecida como Obamacare, que reduz os gastos com saúde de parte da população. Os republicanos consideram o programa caro e desnecessário.