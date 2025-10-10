Trump ameaça a China após restrições a terras-raras, e Bolsas caem nos EUA

O presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou hoje retaliar a China após a decisão do país asiático de endurecer as restrições à exportação de terras-raras, imprescindíveis para a fabricação de equipamentos que vão de baterias elétricas a sistemas de IA (inteligência artificial). A notícia provocou queda na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e em outros índices de Wall Street.

O que aconteceu

Em uma postagem na rede social Truth, Trump ameaçou elevar as tarifas sobre a importação de produtos chineses. "Uma das políticas que estamos calculando neste momento é um aumento massivo de tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos", escreveu Trump. "Existem muitas outras contramedidas que também estão sendo seriamente consideradas."

O republicano chegou a ameaçar o encontro que tem marcado com o presidente chinês, Xi Jinping. "Eu deveria me encontrar com o presidente Xi em duas semanas, na Apec [Cooperação Econômica Ásia-Pacífico], na Coreia do Sul, mas agora parece não haver motivo para isso", escreveu ele sobre a reunião marcada para acontecer entre 30 de outubro e 1º de novembro.