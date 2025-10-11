Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

O governo federal anunciou hoje que imóveis de até R$ 2,25 milhões poderão ser financiados com juros de no máximo 12% ao ano — 3% abaixo da taxa Selic — por meio do SFH (Sistema Financeiro de Habitação). O limite anterior era de R$ 1,5 milhão. A Caixa disse que vai liberar cerca de 80 mil financiamentos nessas condições e exigirá entrada mínima de 20% do valor do imóvel, em vez de 30%.

Novas regras do governo exigem que os bancos que queiram aplicar parte do dinheiro da poupança de clientes em investimentos mais rentáveis precisam conceder esses juros menores em 80% dos financiamentos habitacionais que oferecem. O objetivo é ampliar o acesso da classe média a apartamentos e casas próprias.

Como acessar

O primeiro passo é confirmar se seu banco faz esse tipo de financiamento e pedir a análise do crédito. A aprovação por parte do banco depende de análises de crédito pessoal e da situação do imóvel. Dívidas no Serasa e SPC podem comprometer a elegibilidade.