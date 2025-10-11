Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

Instabilidade fiscal afasta investimentos do Brasil e enfraquece o real. Os problemas relacionados à elevação dos gastos públicos resultam em incertezas que reduzem a credibilidade do país. O cenário adverso direciona os olhares de investidores estrangeiros a moedas de países que oferecem menor risco e maior capacidade de cumprir suas obrigações financeiras, a exemplo do dólar.

Elevação de gastos do governo sem alternativas para compensação motiva os temores. "A isenção do Imposto de Renda, a ideia de zerar as tarifas de ônibus e o vale-gás trazem preocupação para o mercado", afirma Jacques Zylbergeld, superintendente de câmbio do Banco Rendimento.

Derrota do governo na tentativa de compensar a elevação do IOF agrava a situação. A perda de validade da MP (Medida Provisória) 1.303, editada para fechar o Orçamento de 2026, resultará em uma perda arrecadatória estimada em R$ 17 bilhões no ano que vem. "Esse é um dos motivos para a depreciação do câmbio nos últimos dias", avalia Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Ele prevê o anúncio imediato de novas medidas para recompor o eventual prejuízo.

O risco fiscal cresceu e pode ficar cada vez mais presente. Além disso, a sazonalidade do câmbio no final do ano não é favorável. Há muitas saídas de remessa de lucros e dividendos e pagamento de serviços e transportes com as viagens e fretes internacionais.

Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo

Desvalorização igual à do último trimestre de 2024 é improvável. Nos últimos três meses do ano passado, a cotação da moeda norte-americana subiu 13,45% frente ao real. A valorização foi impulsionada justamente por temores do descumprimento das metas do arcabouço fiscal.

Apesar do risco fiscal, cenário global segue favorável ao Brasil. "Não vemos espaço para uma elevação do dólar agora. Pelo contrário, observamos a manutenção do nível atual e alguns analistas estão esperando uma queda no preço", avalia Nelson Rocha, presidente do Banco de Ribeirão Preto.