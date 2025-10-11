O que são as terras raras, gatilho para Trump impor tarifa de 100% à China?

O que são os ímãs de terras raras?

As chamadas terras raras consistem em um conjunto de 17 elementos químicos. São eles: lantânio, cério, praseodímio, neodímio, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, hólmio, érbio, túlio, itérbio, lutécio, ítrio e escândio.

Embora suas propriedades sejam diferentes, esses elementos foram agrupados sob um mesmo nome porque, geralmente, estão presentes no mesmo solo. Uma vez retirado da terra, o material passa por um tratamento de "separação" dos diferentes minerais em operações químicas, em um processo específico e com alto custo.

As terras raras são usadas na fabricação de ímãs utilizados em diferentes segmentos da indústria. Estes ímãs são considerados permanentes e de alta potência por manterem suas propriedades magnéticas por décadas. Eles permitem a produção de peças menores e mais leves do que as alternativas não baseadas em terras raras, sendo, portanto, essenciais na construção de veículos elétricos (ímã feito a partir de neodímio) e turbinas eólicas, por exemplo.

Os ímãs são indispensáveis também no campo militar. Neste sentido, os elementos de terras raras são usados na fabricação de drones, submarinos e jatos de combate. No ambiente civil, os elementos estão presentes na produção de smartphones, telas de plasma, dispositivos robóticos, discos rígidos, lentes de telescópios, entre outros.