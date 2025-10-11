Ultragaz abre vagas para estágio com bolsa de R$ 3.000 e VR de R$ 1.000

A Ultragaz abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026, que oferece bolsa de R$ 3 mil e vale-refeição de R$ 1 mil, além de outros benefícios. As vagas estão distribuídas em diversas unidades da companhia pelo país.

O que aconteceu

O programa contempla oportunidades em diferentes estados. Em São Paulo, há vagas em Barueri, Bauru, Campinas, Mauá, Paulínia, Ribeirão Preto e São José dos Campos. Também há posições abertas em Juazeiro e Salvador (BA), Curitiba (PR), Palhoça (SC), Rio de Janeiro (RJ), Senador Canedo (GO) e Canoas (RS).

Podem se inscrever estudantes dos cursos de Administração, Direito e Engenharias, com formatura prevista para dezembro de 2026. Em algumas posições, é necessário conhecimento em inglês e domínio do Pacote Office.