Cannabis medicinal é uma indústria, não é para ter medo, diz empreendedora

A Humora é uma startup que fabrica e comercializa produtos de bem-estar à base de canabidiol na Califórnia, nos EUA, onde a marca foi registrada. "As pessoas pensam em cannabis só para Alzheimer ou autismo, mas lá fora se usa para foco, insônia, libido e ansiedade", afirmou Ana Júlia.

A empreendedora defende que uma regulamentação mais clara e abrangente seria essencial para impulsionar o setor e garantir segurança aos consumidores no Brasil.

Ela reconhece a importância dos avanços farmacêuticos e da criação de novas moléculas para o tratamento de problemas como a ansiedade, mas critica o fato de que, ao longo desse progresso, a humanidade acabou se afastando das soluções naturais, como a cannabis, que, para ela, simboliza uma forma de reconexão com o essencial.

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

A cannabis medicinal pode ter aplicações que vão além de doenças crônicas graves, afirmou Ana Júlia.

A fundadora diz que a empresa se inspira em experiências internacionais, como Estados Unidos, Holanda e Uruguai, mas a escolha pela Califórnia não foi por acaso: o estado é referência por sua legalização e regulamentação consolidadas, além da tradição em produtos de cannabis voltados ao bem-estar, como foco, libido e relaxamento.