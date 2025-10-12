Como a PUC-Rio zerou seu déficit milionário, e quais lições tirar disso

Mas o que a PUC-Rio fez de tão significativo para mudar aquele cenário deficitário? Em primeiro lugar, a universidade procurou estancar gastos. Padre Anderson contou que, ao assumir a reitoria, viu 200 profissionais com cartão de crédito em mãos. Em meio a enorme volume de gastos com pesquisa, diversas despesas fugiam ao controle.

"Certa vez, chegou uma conta de R$ 8 milhões de uma pesquisa feita por um professor", explica. "Reduzimos o número de cartões para 17 e passamos a usar cartões pré-pagos, que já vêm com um limite pré-definido." O padre ainda lembra que 70% dos departamentos da PUC-Rio eram deficitários, quando ele assumiu. Hoje, só ao redor de um terço deles ainda gasta mais do que arrecada, como, por exemplo, o curso de física, que "apesar de ter formado profissionais importantes e ter medalhas, não tem dinheiro e não paga nem a conta da luz", segundo disse. A mudança na gestão, no entanto, não passa pelo fechamento de cursos deficitários. "Não podemos cair na narrativa de que olhar para a parte financeira e o fluxo de caixa significa acabar com a excelência da universidade."

Campus da PUC-Rio no bairro da Gávea Imagem: Divulgação

Padre Anderson decidiu contratar uma consultoria externa para modernizar a gerenciamento da instituição. Como resultado, a PUC-Rio criou um departamento de controladoria, que deu transparência e fixou parâmetros para os gastos. Outra área implantada nesse choque de gestão foi o compliance, que fiscaliza atividades dentro da instituição para evitar conflitos de interesses, denúncias de assédio e desvios financeiros, por exemplo. Somente a troca na administração do plano de saúde rendeu uma economia de R$ 4 milhões por ano à "empresa".

"Com isso, conseguimos aumentar o subsídio dos planos de saúde aos profissionais com menores salários, que agora contribuem com algo ao redor de R$ 10 por mês e antes não tinham acesso ao plano", afirmou o reitor.

Outro ponto atacado pela nova gestão foi a distribuição sem critérios de bolsas de estudo. Antes, afirmou o padre, as subvenções nas mensalidades eram oferecidas até a estudantes que podiam pagá-las. Com consideráveis variações entre áreas como letras e engenharia, passando por direito, economia e psicologia, os cursos na PUC carioca custam, em média, R$ 5.000 mensais.