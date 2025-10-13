Além das tarifas: China e EUA travam disputa no mercado cripto

Hong Kong tem servido de laboratório para essa abertura. O território autônomo iniciou, no mês passado, o processo de emissão de licenças para empresas privadas interessadas em criar tokens ligados à moeda local.

Disputa com o dólar

Esse movimento ocorre no momento em que as stablecoins atreladas ao dólar ganham força e os Estados Unidos avançam na regulação do setor.

Atualmente, cerca de 99% das stablecoins em circulação estão ligadas à moeda norte-americana. As duas principais (USDT e USDC) somam valor de mercado de US$ 226 bilhões, segundo dados da plataforma CoinMarketCap, o que supera o valor combinado de gigantes como Petrobras, Itaú, Vale e Santander.

Em julho, o Congresso americano aprovou a Genius Act, lei que estabelece um regime regulatório para as stablecoins em dólar. Entre outras exigências, a legislação determina que as emissoras mantenham como reserva ativos altamente líquidos, como os Treasuries (títulos do Tesouro dos EUA) de curto prazo — o que, na prática, reforça a demanda global pelo dólar.

Em comunicado divulgado naquele mês, o secretário de Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que essas criptos "reforçarão o status do dólar como moeda de reserva global, expandirão o acesso à economia do dólar para bilhões em todo o mundo e levarão a um aumento na demanda por títulos do Tesouro dos EUA, que lastreiam as stablecoins".