Bilionário aos 27: quem é o criador de site de apostas que fez fortuna

Não demorou muito e o Polymarket se tornou o aplicativo não noticioso mais baixado na App Store, da Apple. O sucesso chamou a atenção até de Elon Musk, que passou a trocar mensagens públicas com Coplan no X (antigo Twitter).

O Polymarket logo foi parar no radar das autoridades americanas porque a operação não era regulamentada. Em 2022, a plataforma foi obrigada a banir usuários dos EUA por operar sem registro e teve que pagar uma multa de US$ 1,4 milhão ou R$ 7,65 milhões à Commodity Futures Trading Commission (Comissão de Negociação de Futuro de Commodities, em tradução livre).

O seu uso por americanos, contudo, era um "segredo em aberto" com usuários apostando em VPNs (redes privadas) para acessar a plataforma. Nas semanas anteriores à eleição de Donald Trump, em 2024, foram apostados mais de US$ 3 bilhões (R$ 16,4 bilhões) no resultado das urnas, segundo informações do The New York Times e da Bloomberg.

O fato de o Polymarket ter acertado o vencedor da Presidência e movimentado tantos bilhões no processo chamou a atenção do FBI, a polícia federal americana. Uma semana depois do pleito, agentes fizeram uma batida na casa de Coplan e apreenderam seu celular para a investigação; o site não deveria permitir apostadores dos EUA, segundo a decisão de 2022, mas o uso de criptomoedas para as apostas também ajudava a manter identidades no anonimato.

Um porta-voz da empresa afirmou ao Times que a operação era uma clara "vingança" dos democratas que saíram perdendo. Com isso, o Polymarket se tornou ainda mais bem-visto pelo governo de Trump. Após a posse, todas as agências federais abandonaram suas investigações sobre a operação de Coplan e, em julho, o Polymarket conseguiu finalmente autorização legal para oferecer serviços de apostas no mercado.

Antes do novo aporte, o Polymarket já tinha dois importantes investidores: Peter Thiel e Donald Trump Jr. Thiel, famoso por suas injeções de capital no Facebook e participação no PayPal, é um dos principais apoiadores de campanha de Trump. Já o filho do atual presidente é sócio da 1789 Capital, que investiu no site de apostas antes da eleição de 2024 e novamente este ano, segundo a Bloomberg. Desde agosto, Trump Jr. é conselheiro da empresa.