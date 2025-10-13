Bolsa Família de outubro: veja calendário com datas de pagamentos

Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas confirmadas, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de repasses segue o último número do NIS (Número de Identificação Social), que pode ser conferido no cartão do beneficiário.

Os valores são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para garantir o recebimento antes do Natal, encerrando-se no dia 10.