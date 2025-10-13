Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Com o avanço da tecnologia, identificar notas falsas ficou mais acessível, e a câmera do seu celular pode ser um aliado nesse processo.
O que aconteceu
O próprio Governo Federal tem um aplicativo que, através do uso da câmera fotográfica do celular, ajuda a identificar uma cédula e mostra os itens de segurança. "Ao conferir esses itens, você consegue saber se uma cédula é verdadeira ou falsa", diz a página do app, chamado Dinheiro Brasileiro.
O Governo ressalta, porém, que o aplicativo não analisa se uma nota de Real é autêntica, e sim ajuda a identificar e conhecer os itens de segurança. A prática, porém, já pode ser suficiente para saber se a cédula é ou não verdadeira.
Como utilizar o app do Governo:
- Identifique uma cédula
Acesse a câmera fotográfica do celular, centralize o verso da cédula na tela e espere o aplicativo fazer a identificação. Você também pode escolher a cédula que deseja na lista disponível no aplicativo.
- Confira a autenticidade
Clique na cédula que você deseja e verifique os itens de segurança na cédula que tem em mãos: Marca-d'Água, Faixa Holográfica, Alto-Relevo, Número Escondido, Imagem Latente, Registro Coincidente, Elementos Fluorescentes, Quebra-Cabeça, Número que Muda de Cor e Fio de Segurança. O aplicativo orienta a como reconhecer o elemento de segurança. "A identificação é feita por você", diz o tutorial.
Como identificar a veracidade de uma nota de real
Alguns elementos de segurança são comuns a todas as cédulas do real. Diretora de Administração do Banco Central, Carolina Barrosa falou sobre eles durante uma live.
- Marca d´água
Todas as cédulas possuem uma grande área clara. Quando esse espaço é colocado contra a luz, a marca d´água fica perceptível.
Ela se assemelha muito a um desenho feito a lápis. Vemos tons de cinza, tons claros e escuros. No caso da nota de R$5, eu preciso ser capaz de ver a garça e o número 5; na cédula de R$2, ver a tartaruga-marinha e o número 2; na cédula de R$10, ver a arara-vermelha e o número 10; na nota de R$20, ver o mico-leão dourado e o número 20; a onça-pintada e o número 50 na cédula de R$50; a garoupa e o número de 100 na cédula de R$100; e o lobo-guará e o número 200 na cédula de R$200. Essa correlação é extremamente importante Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central, durante a LiveBC
- Número escondido
Para conseguir vê-lo, é preciso colocar a cédula na horizontal e deixá-la perpendicular à área dos olhos.
- Alto-relevo
Já para conferir o alto-relevo, é preciso tocar as cédulas com as pontas dos dedos.
"Antes de falar do alto-relevo, é preciso falar do papel do qual são feitas as cédulas. É o papel fiduciário, mais resistente para suportar o manuseio, a circulação, difere do papel comum, que é mais liso", explicou Carolina.
Nas cédulas de R$2, R$5 e R$10, por exemplo, o alto-relevo está na frente. Nas demais cédulas, eles estão na frente e no verso. É possível encontrá-lo, por exemplo, em inscrições como "República Federativa do Brasil", na efígie da República e nas laterais da cédula Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central, durante a LiveBC
- Número que muda de cor
Está presente nas cédulas de R$10, R$20 e R$200.
"Quando inclino a nota, o verde vira azul e tem um efeito de barra rolando dentro do número", mostrou a diretora, ao manejar a nota de R$20.
- Faixa holográfica
Aparece nas cédulas de R$50 e R$100. Na faixa holográfica da cédula de R$100, é possível perceber no canto superior o número 100 e a palavra "REAIS". Eles se alternam, é possível ver um por vez.
No centro da faixa holográfica, é possível ver a garoupa, em prata fosca; já no canto inferior, um desenho de corais e o número 100, que aparecem várias cores ao movimentar a cédulas, e uma estrela do mar em prata fosca.
Esses seriam os principais elementos de segurança. Precisamos criar o hábito de conferir pelo menos três elementos, assim como conferimos o troco. Essa é a prática recomendada pelos bancos centrais do mundo inteiro aos cidadãos dos países. A cédula falsa, na verdade, é uma imitação imperfeita da verdadeira. Até hoje, nenhum item de segurança foi reproduzido. Não há uma cédula falsa com um item de segurança igual ao de uma cédula autêntica. Grande parte das falsificações é perceptível ao olho humano. Daí a importância de a gente aprender sobre o dinheiro brasileiro para se proteger de uma possível falsificação Carolina Barrosa, diretora de Administração do Banco Central
