Como saber se uma nota é falsa? Câmera do celular pode ajudar a identificar

Com o avanço da tecnologia, identificar notas falsas ficou mais acessível, e a câmera do seu celular pode ser um aliado nesse processo.

O que aconteceu

O próprio Governo Federal tem um aplicativo que, através do uso da câmera fotográfica do celular, ajuda a identificar uma cédula e mostra os itens de segurança. "Ao conferir esses itens, você consegue saber se uma cédula é verdadeira ou falsa", diz a página do app, chamado Dinheiro Brasileiro.

O Governo ressalta, porém, que o aplicativo não analisa se uma nota de Real é autêntica, e sim ajuda a identificar e conhecer os itens de segurança. A prática, porém, já pode ser suficiente para saber se a cédula é ou não verdadeira.