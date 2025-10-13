Confira o calendário completo do saque-aniversário do FGTS 2025

No modelo tradicional do FGTS, o saque-rescisão permite ao empregado demitido sem justa causa retirar todo o saldo da conta, incluindo a multa quando aplicável.

O benefício é disponibilizado no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, com prazo de saque de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, informando uma conta bancária para receber os valores. Conforme a Caixa, o dinheiro cai na conta cinco dias úteis após a solicitação, se feito no mês do aniversário.

Também é possível, pelo app, solicitar a volta ao saque-rescisão, desde que não haja operação de antecipação contratada. A alteração passa a valer no primeiro dia do 25º mês após a solicitação.