CPMI do INSS: Relator e ex-presidente do INSS se atacam; sessão é suspensa

O ex-presidente do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) Alessandro Stefanutto e o relator da CPMI do INSS (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), discutiram no início da sessão desta tarde. Em uma hora de duração, a sessão já foi suspensa duas vezes.

O que aconteceu

Relator perguntou sobre a relação de Stefanutto com diretor de benefícios. A pergunta gerou incômodo no depoente, que respondeu ter mantido "todos os diretores que já estavam no INSS". André Fidélis, ex-diretor de Benefícios, foi nomeado antes de sua gestão do INSS, disse Stefanutto.

"Eu decido o que é objetivo ou não", disse ex-presidente do INSS. Gaspar insistiu na pergunta sobre Fidélis e afirmou que o depoente tinha falta de objetividade, Stefanutto disse que ele decidiria o que deveria ou não responder. "Eu estou aqui como testemunha, então eu decido minha resposta. Eu defino se ela é objetiva ou não", disse.