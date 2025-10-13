Novo crédito imobiliário amplia acesso à classe média, diz especialista

Wertheim ressalta que o novo modelo representa um avanço técnico e dará fôlego ao sistema de crédito imobiliário por até 25 anos.

Então é uma notícia de fato muito boa para o crédito imobiliário, para o comprador de apartamento. É uma notícia importante tecnicamente, ele dá um fôlego para o sistema brasileiro de poupança e empréstimo por volta de 20 anos, provavelmente nós vamos ter entre 20 e 25 anos desse sistema renovado.

Ely Wertheim

O presidente do Secovi-SP também destaca a decisão da Caixa de financiar até 80% do valor do imóvel, tendência que pode ser seguida por outros bancos.

Outra notícia é a questão da Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela passou o valor do imóvel para 80%. Isso não tem nada, não tem uma relação direta com a medida do governo, porque é uma atitude do agente financeiro, do Banco Caixa Econômica Federal, que a gente acredita também que no tempo, com calma, os outros bancos acompanharão esse movimento da Caixa Econômica Federal.

Ely Wertheim

Na visão de Wertheim, o impacto para a classe média será expressivo, mesmo que o início seja tímido por causa da fase de testes e das regras de transição.