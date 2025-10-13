Exportações da China surpreendem em meio a novo tarifaço de Trump

As exportações da China cresceram em setembro mais que o esperado pelo mercado, mas incertezas sobre o desempenho do comércio exterior do país, após o presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciar novo aumento de tarifas para os produtos chineses, provocam volatidade nas Bolsas.

O que aconteceu

Exportações chinesas crescem mais que o esperado. As exportações da China aumentaram 8,3% em setembro ante mesmo mês de 2024, segundo dados divulgados por Pequim nesta segunda-feira (13). O desempenho é o melhor desde março, representa uma aceleração em relação a agosto, quando as vendas externas avançaram 4,4%, e ainda superou as projeções de mercado apuradas pela Reuters, que projetavam aumento de 6%.

Importações também avançam. As compras da China de outros mercados no mundo também aceleraram, com crescimento de 7,4% em setembro ante agosto, mais que em agosto (+1,5%) e superando estimativas de mercado, que projetavam ganho de 1,5%.