Gol propõe reorganização societária para fechar capital no Brasil

Do UOL, em São Paulo
Avião da companhia aérea Gol pousa na pista do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos
Avião da companhia aérea Gol pousa na pista do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos Imagem: Amanda Perobelli

A companhia aérea Gol vai propor aos acionistas uma reorganização societária que pode culminar no fechamento de seu capital e na saída do Nível 2 de governança corporativa da B3, segundo fato relevante divulgado nesta noite.

O conselho de administração da empresa aprovou a proposta de incorporação da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e da Gol Investment Brasil S.A. (GIB) pela Gol Linhas Aéreas S.A. (GLA), empresa de capital fechado controlada integralmente pela Gol. A assembleia de acionistas para votar a operação foi convocada para 4 de novembro.

De acordo com o documento, o objetivo da reorganização é "buscar sinergias e reduzir custos", além de simplificar a estrutura societária do grupo. Para que a operação seja consumada, a Gol Investment Brasil deverá lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações preferenciais em circulação. O valor total da OPA não poderá ultrapassar R$ 47,25 milhões.

A companhia informou ainda que um comitê formado exclusivamente por conselheiros independentes foi criado para negociar os termos da operação e a relação de troca de ações. Pela proposta, os acionistas da Gol receberão uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária que possuem e 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial.

A reorganização ocorre em meio ao processo de reestruturação financeira do grupo. Em maio deste ano, a Gol realizou um aumento de capital de R$ 12 bilhões, com a capitalização de créditos de diversos credores. Após a operação, a Gol Investment Brasil passou a deter cerca de 99,97% das ações ordinárias e 99,22% das ações preferenciais, deixando apenas 0,78% de free float — bem abaixo do mínimo exigido pela B3.

A bolsa havia concedido à Gol prazo até janeiro de 2027 para se adequar à exigência de participação mínima de ações em circulação. Em setembro, também determinou que a empresa ajustasse o preço unitário de suas ações preferenciais, que não podem ser negociadas por menos de R$ 1, até 29 de janeiro de 2026.

Com a conclusão da incorporação, a GLA sucederá integralmente a Gol e a GIB em seus direitos e obrigações, e não pretende abrir capital nem listar suas ações na B3 — o que resultará no fechamento do capital da companhia aérea e no fim da negociação de seus papéis em bolsa.

As ações da Gol encerraram o dia cotadas a R$ 5,08 o lote de mil papéis, em alta de 3,7%.

Com informações da Reuters

