PRF apreende R$ 8 milhões em ouro ilegal extraído de terra yanomami

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 11,6 quilos de ouro, avaliados em cerca de R$ 8 milhões, durante ação de combate ao garimpo ilegal que afeta a Terra Indígena Yanomami, localizada entre os estados do Amazonas e de Roraima.

O que aconteceu

A ação aconteceu na última sexta-feira durante fiscalização na BR-174, em Boa Vista (RR). A operação foi coordenada pela Casa de Governo em Roraima e visa enfraquecer a logística do garimpo que afeta a Terra Indígena Yanomami.

O material estava dividido em 20 barras e escondido dentro de um veículo conduzido por um homem de 48 anos, que foi preso. O suspeito foi encaminhado à sede da PRF, onde permanece à disposição da Justiça.