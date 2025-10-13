Governo estuda mexer em IOF, bets e emendas para tampar perda bilionária

Oposição se uniu ao centrão e fez MP perder a validade. Ele diz que o governo errou ao apresentar uma proposta englobando muitos setores. A medida provisória que caducou tratava do agronegócio, do setor imobiliário e das bets.

O parlamentar afirma que os setores descontentes se juntaram. A união dessas áreas, com grande poder de lobby, criou maior capacidade de pressionar os deputados a ficarem contra o projeto.

O agro é forte. A Frente Parlamentar da Agropecuária tem 303 deputados. O número representa 59% dos 513 integrantes da Câmara. O governo Lula foi derrotado várias vezes pelo agro em questões sensíveis, como o marco temporal. Mesmo com pedidos atendidos de alterações na MP, eles foram contra a proposta.

Bets geraram reclamação até da base. O parlamentar ouvido pelo UOL contou que governistas criticaram a desistência de insistir com a proposta inicial de aumentar a alíquota sobre as bets de 12% para 18%.

Acordo retirou aumento da medida provisória. O relator da MP, deputado Carlos Zarattini (PT-SP), justificou o alívio dizendo que, com ele, o centrão havia se comprometido a aprovar o projeto.

Os cálculos também eram favoráveis. O governo abriria mão de R$ 1,5 bilhão e arrecadaria R$ 17 bilhões. Mas Zarattini reclamou que, mesmo com o pedido atendido, houve traição.