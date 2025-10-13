INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o cronograma oficial de pagamentos referente a outubro de 2025. As liberações seguirão o último número do benefício, desconsiderando o dígito verificador, mantendo o formato tradicional que garante maior organização e previsibilidade aos segurados.

O que aconteceu

Os beneficiários que recebem até um salário mínimo terão os valores depositados entre 27 de outubro e 7 de novembro. Já aqueles que ganham acima do piso nacional receberão entre 1º e 7 de novembro.

Atualmente, o INSS gerencia mais de 40 milhões de benefícios por mês. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem ao valor mínimo, enquanto 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas com rendimentos superiores.