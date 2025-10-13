Economia Pesquisas sobre importância da inovação para a economia conquistam o Nobel

Imagem: Divulgação/Nobel Carregando player de áudio Ler resumo da notícia O Prêmio Nobel de Economia de 2025 foi concedido a Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt devido a suas pesquisas para mostrar como a inovação pode impulsionar o desenvolvimento econômico, anunciou a

O que aconteceu

Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt conquistam o Nobel de economia. A escolha foi baseada nas pesquisas desenvolvidas pelos vencedores para explicar o "crescimento econômico impulsionado pela inovação".

Condecorados dividirão 11 milhões de coroas suecas (US$ 1,2 milhão). O valor é de aproximadamente R$ 6,3 milhões (na cotação atual). Eles também receberão a tradicional medalha com perfil de Alfred Nobel, criador do prêmio, feita em ouro de 18 quilates, e um diploma.