Bancos são obrigados a oferecer Pix Automático a partir de hoje; entenda

A oferta de Pix Automático pelo bancos a seus clientes passa a ser obrigatória a partir de hoje, quase quatro meses após sua criação pelo Banco Central, em 16 de junho. A intenção é facilitar o pagamento de contas recorrentes, como as de água, luz e mensalidades.

O que é o Pix Automático?

Com a ferramenta, o consumidor não precisará reagendar seus pagamentos recorrentes de tempos em tempos. O usuário autorizará a cobrança apenas uma vez para que as contas sejam pagas automaticamente na data de vencimento nos meses seguintes. A opção, utilizada para quitar contas e luz, de condomínio e assinaturas, por exemplo, é uma alternativa ao cartão de crédito e ao débito automático.

É melhor do que as alternativas?

O Pix Automático elimina burocracias para empresas e consumidores. Enquanto no débito automático a companhia precisa assinar convênio com diversos bancos, no Pix Automático ela recebe o pagamento de qualquer instituição financeira porque utiliza a rede única e aberta do Banco Central. Além disso, a cobrança do débito automático era feita apenas em dias úteis, enquanto a novidade funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados. O consumidor pode agendar os débitos com uma única autorização no app bancário, sem precisar inserir número de cartão, CVV ou data de vencimento, como exige o cartão de crédito. A frequência dos descontos pode ser semanal, mensal, trimestral ou anual.