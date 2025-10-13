Santander abre inscrições para programa de estágio; veja como participar

O Santander abriu inscrições para a 4ª edição de seu programa de estágio, que oferece oportunidades em diferentes áreas do banco.

O que aconteceu

O Santander conta com benefícios. Além de bolsa compatível com o mercado, os ganhos incluem assistência médica, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e acesso ao Gympass.

O programa tem três frentes de atuação. As Lojas, o Corporativo, que inclui áreas como Tecnologia, Comunicação, Riscos e Jurídico, e o Atacado, voltado ao atendimento de grandes empresas.