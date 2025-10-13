Shutdown pode ser mais longo da história, diz presidente da Câmara dos EUA

O presidente da Câmara dos EUA e do Partido Republicano, Mike Johnson, disse hoje que o shutdown —a paralisação do governo federal— pode ser o mais longo da história porque o partido republicano não negociará enquanto os democratas exigirem dinheiro do orçamento para o sistema de saúde americano.

O que aconteceu

O shotdown é resultado de um debate sobre políticas públicas de saúde. O embate quanto aos subsídios ao Affordable Care Act, que vão acabar para milhões de americanos que dependem de auxílio governamental para adquirir seus planos de saúde, impediu que a lei orçamentária do governo federal fosse promulgada.

Os democratas exigem a extensão dos subsídios, enquanto os republicanos dizem que o assunto pode ser tratado depois. "Estamos caminhando em direção a uma das mais longas paralisações da história americana", afirmou Johnson no 13º dia de paralisação, segundo a agência de notícia Associated Press.