Shutdown nos EUA afeta dados econômicos e salários de militares

Militares podem ser os próximos afetados. Dos mais de 750 mil servidores já afastados, 250 mil deixaram de receber pagamentos. O bloqueio pode atingir mais dois milhões de funcionários que recebem pagamentos nesta semana, incluindo militares. Pelo cronograma do governo, a partir dessa quarta-feira (15) deveria começar o pagamento de membros das Forças Armadas.

Divulgação suspensa de indicadores econômicos. O Bureau of Labor Statistics, principal agência federal dos Estados Unidos para coleta e análise de dados econômicos e do mercado de trabalho, comunicou que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em Inglês) será divulgado apenas no próximo dia 24 de outubro, às 9h30 (horário de Brasília). Originalmente, esse indicador deveria ser apresentado depois de amanhã, na quarta-feira (15). O órgão disse que precisou convocar parte do pessoal afastado para concluir esse trabalho ainda neste mês. "Este indicador permite que a Previdência Social cumpra os prazos legais necessários para garantir o pagamento preciso e pontual dos benefícios", justificou.

Sem previsão para divulgação de outros indicadores. O Bureau of Labor Statistics informou, entretanto, que "nenhum outro indicador terá a divulgação remarcada ou anunciada até a retomada dos serviços regulares do governo". Entre os indicadores agendados para esta semana que devem ter divulgação impactada estão dados de seguro-desemprego, de desemprego e de vendas do varejo.

Prejuízos no setor aéreo. Com menor contingente de servidores em áreas como imigração e segurança, mais de cinco mil voos tiveram atrasos e outros 230 foram cancelados apenas no domingo, segundo dados da FlightAware.com, até o início da noite. A associação do setor de viagens nos Estados Unidos estima em US$ 1 bilhão as perdas provocadas pelos atrasos no setor aéreo a cada semana de shurdown.

Atrações turísticas com fucionamento limitado. Além do atendimento reduzido nos aeroportos, o setor de viagens sofre com o fechamento ou redução de horários de operação em parques nacionais, administrados pelo governo federal, casos do Smithsonian Museums e do National Zoo.

* Com agências internacionais