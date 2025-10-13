Valor do salário mínimo nacional cresceu 7,5% em 2025; confira

O novo salário mínimo nacional foi creditado nas contas dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, com o valor ajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o reajuste tenha entrado em vigor em janeiro, o pagamento só foi realizado em fevereiro porque os salários são liquidados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, a atualização passa a constar no contracheque desse período.

O salário mínimo representa o valor mensal mínimo que um trabalhador pode receber pelo exercício de suas funções remuneradas. Ele serve como referência para o pagamento de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas oferecidos pelo governo federal.