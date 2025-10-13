No 1º relatório ESG, Aurora mostra evolução de políticas para trabalhadores

Uma semana após a libertação dos colaboradores, a Aurora publicou uma carta se dizendo "envergonhada e enfurecida" com os acontecimentos, repudiando "com todas as suas forças" aquele quadro e pedindo desculpas aos trabalhadores vitimados. Anunciou, ainda, a criação de um "programa robusto" para mudar as dinâmicas que levaram à situação.

Os primeiros passos desse plano foram dados ainda em 2023, com a criação de um programa de integridade e compliance (conformidade com as regras) que incluía os 21 pontos do TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) assinado junto ao MPT (Ministério Público do Trabalho) pela três vinícolas clientes da Fênix. Na Aurora, essa base foi sendo desdobrada em iniciativas para aprimorar os compromissos, difundir informações e acompanhar a aplicação das novas normas — algumas amadureceram durante o ciclo da última safra, entre 1º de agosto de 2024 e 31 de julho de 2025, período de que trata o relatório.

Medidas e resultados

Neste ano, foi aprovado pelo conselho de administração um Código de Conduta consolidando as diretrizes estabelecidas. Também foi criado um comitê interno de integridade, formado por membros do conselho, diretores e funcionários de áreas estratégicas, que supervisiona o cumprimento desse regulamento. O time de compliance passou um pente fino nos dados e nas atividades de cerca de 1,3 mil terceiros cadastrados como prestadores de serviços ou fornecedores de bens e matérias-primas, descobrindo que 10% desses parceiros demandavam mais controle em aspectos socioambientais e jurídicos. A partir dessa análise, a Aurora vai reformular as normas que dizem respeito a tais relações comerciais.

Foi implementado em 2025 um canal para denúncia de irregularidades, de responsabilidade de uma empresa especializada, o qual registrou 81 manifestações, sendo 75 denúncias, 3 sugestões e 3 dúvidas. Desses comunicados, 26 foram concluídos como procedentes, 19, como improcedentes, 11, inaplicáveis ao canal, nove, parcialmente procedentes, seis permanecem em análise, três foram considerados inconclusivos e três aguardam informações adicionais, enquanto duas sugestões e duas dúvidas foram respondidas.

Os treinamentos para funcionários da vinícola, cooperados, fornecedores e demais parceiros comerciais foram reforçados com informações aprofundadas sobre a legislação referente à contratação de mão-de-obra e à segurança do trabalho no setor rural, além de princípios éticos e integridade. No ciclo 2024-2025, participaram dessas ações 461 colaboradores, cerca de 300 cooperados e 150 representantes comerciais e vendedores.