'Não precisamos do horário de verão neste ano', afirma ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, descartou a necessidade de retomar o horário de verão no Brasil neste ano. Ele afirma que o país está em condição de eficiência energética "completa e absoluta" para 2025.

O que aconteceu

Silveira afirmou que não haverá retorno do horário de verão neste ano. O ministro afirma que a retomada do ajuste nos relógios não é necessária devido ao planejamento realizado e ao índice fluvial dos últimos anos. "Nós estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano", afirmou durante participação no Bom Dia, Ministro, da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação).