CEO de empresa de R$ 44 bilhões critica quem trabalha 'só 40h por semana'

O fundador e presidente da empresa americana Cerebras Systems, Andrew Feldman, afirmou que criar algo realmente inovador requer esforço integral, muito além da tradicional jornada de 40 horas semanais. O executivo, que comanda a companhia do setor de chips para IA, avaliada em US$ 8,1 bilhões (R$ 44,2 bilhões, na cotação atual), destacou que empreendedores precisam estar "presentes a cada minuto acordado".

O que aconteceu

O bilionário afirmou que construir uma companhia de sucesso "não é um trabalho de meio período". Para ele, a dedicação necessária para transformar uma ideia em algo grandioso deve ocupar praticamente todo o tempo do fundador.