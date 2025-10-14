Como nascem as terceiras camisas dos clubes? Executivo da Adidas explica

A gente vai de Jade Picon a Pabllo Vittar, passando por Bia Souza, Rebeca Andrade e um monte de jogadores de futebol. Não é só criar produtos -- elas vêm junto na construção de caminhos. Não é ser garoto-propaganda, é mostrar que aquela pessoa gosta de adidas, usa adidas. Não fazemos parcerias porque as pessoas 'estão na moda'.

O segredo da comunicação é estar atento a todo momento. Trabalhar a verdade não muda -- o que muda é o tempo. Antes não era o tempo todo, o tempo inteiro. Essa preparação vem de todos os lados. O 'como' mudou, mas o 'o quê' continua o mesmo. A consistência se mantém. Não sei se está mais desafiador, mas está mais divertido.

As ações precisam ser mais rápidas, porque as decisões estão mais cuidadosas. Não podemos ser uma marca oportunista, mas também não podemos perder oportunidades. Optamos por uma consistência estratégica, mesmo na velocidade do mundo atual.

Comemoramos a democratização da corrida. Estamos ao lado de corredores profissionais que quebram recordes, mas também temos produtos para quem quer ganhar velocidade em uma corrida sem investir muito -- ou até para quem nem quer participar de provas. Esse olhar democrático para a corrida é o nosso grande segredo.

É uma honra estar ao lado do Comitê Olímpico Brasileiro. Acreditamos muito na transformação através do esporte, junto com o COB. Mais do que um desafio, temos um olhar de inúmeras oportunidades. Teremos os Jogos de Inverno, em janeiro, e depois uma sequência de eventos até 2028. É mais uma forma de apoiar o esporte brasileiro.

