Dia dos Professores é feriado? Saiba quem pode folgar no dia 15 de outubro

O Dia dos Professores, celebrado em 15 de outubro, é uma das datas mais tradicionais do calendário escolar brasileiro, mas não é feriado nacional.

O que aconteceu

O 15 de outubro é um ponto facultativo escolar, e escolas públicas e particulares podem suspender as atividades em homenagem aos educadores. Empresas, repartições públicas e demais serviços, porém, funcionam normalmente.

Isso significa que alunos e profissionais da educação podem ter o dia de folga, enquanto os demais setores seguem com expediente normal. Em 2025, a data cai nesta quarta-feira (15).