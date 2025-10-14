'É pecado elogiar medida de governo progressista', diz Haddad sobre MP

Mesmo após derrota no Congresso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a MP que taxava bets e investimentos financeiros, dizendo que a compensação do aumento das alíquotas do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) tinham o objetivo de proteger a sociedade de grupos privilegiados. Ele afirmou que parece ser "pecado" defender os ajustes propostos por um governo de esquerda.
O que aconteceu
Haddad criticou quem chama as medidas de populistas. O ministro afirmou que não compreende as manifestações contrárias ao empenho do governo para fechar o Orçamento. "Parece que é pecado elogiar uma medida de governo progressista. Tudo o que você faz para as camadas mais vulneráveis, é populismo no Brasil", disse, durante participação em audiência pública na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) do Senado que discute a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês.
Ele afirmou que a oposição considera o "corte de gasto tributário como elevação de tributo, não como fim de um privilégio". "Não poderia haver equívoco maior do que isso", disse o ministro. "Não é aumento de tributo. Estamos protegendo a sociedade de grupos de interesse privilegiados", complementou.
O ministro afirmou que a proposta prevê equalizar as cobranças. Segundo Haddad, toda atividade econômica é tributada e contribui para uma parcela do Orçamento. Diante da situação, ele reforçou que o interesse do governo é justamente corrigir distorções e citou a necessidade de tributar as apostas esportivas. "Todos pagamos tributos. Quando alguém escapa, isso faz recair sobre toda a sociedade o que está sendo desonerado de um determinado setor", disse.
Parlamentares da oposição e do centrão derrubaram a MP. A união dessas siglas fez a proposta do governo para a compensação do IOF perder a validade. O governo previa taxar a receita bruta das bets com alíquota entre 12% e 18% e interromper a isenção de aplicações financeiras, como as letras de crédito do agronegócio (LCAs).
Ele avaliou que a taxação "só é injusta para os desinformados". Ao citar as cobranças extras sobre os "BBBs", sigla para definir bancos, bets e bilionários, Haddad disse que a MP era "muito justa" e ressaltou que parlamentares que votaram contra a proposta já se manifestaram favoráveis após a derrubada. "Já recebi de vários parlamentares acenos no sentido de corrigir o que aconteceu", disse.
A chamada taxação dos BBBs, ela só é injusta na cabeça de pessoas desinformadas sobre o que está acontecendo no Brasil.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, criticando a derrubada da MP sobre bets e investimentos financeiros
"O mundo inteiro hoje enfrenta problemas fiscais", disse Haddad. O ministro ressaltou que os desequilíbrios no sistema financeiro foram originados durante a crise financeira de 2008 e foram agravados pela pandemia da covid. "Estamos acompanhando países vizinhos, países europeus e a maior potência mundial, os Estados Unidos da América, vivendo problemas fiscais", afirmou. Para Haddad, o governo do presidente Lula tenta outras alternativas.
Estamos fazendo algo inédito, que é perseguir resultados melhores das contas públicas, mas buscando fazer justiça, sem penalizar as camadas economicamente mais vulneráveis.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na CAE hoje
