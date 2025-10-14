Gol se prepara para sair da Bolsa; o que o investidor deve fazer?

Eles receberão, em troca das suas atuais ações, outras ações da GLA (Gol Linhas Aéreas), um tipo de empresa-mãe que vai incorporar a Gol atualmente listada na Bolsa e pode abrir capital no exterior no futuro. A relação de troca é de uma ação ordinária da GLA para cada ação ordinária da Gol atual e 35 ações ordinárias da GLA para cada ação preferencial da Gol atual.

Na prática, ficar com ações fora da B3 significa abrir mão de liquidez e de transparência, já que a Gol Linhas Aéreas, controlada pela holding Abra, não terá as mesmas obrigações de divulgação de resultados e governança que uma companhia listada. Isso reduz consideravelmente a atratividade do papel, especialmente para o investidor pessoa física. Régis Chinchila, analista da Terra Investimentos

Se os investidores preferirem vender de volta as ações atuais para a própria Gol, devem se manifestar também após a assembleia de acionistas. Essa recompra por parte da Gol é chamada OPA (Oferta Pública de Aquisição). Nesse processo, a Gol vai fazer uma proposta para recomprar as ações preferenciais que os investidores têm na carteira.

O preço da recompra será definido por um avaliador contratado depois da aprovação do plano, mas o teto está sendo estimado em R$ 6,25 por papel preferencial. A empresa disse, na proposta de reorganização, que pretende gastar no máximo um total de R$ 47,25 milhões na OPA, e existem atualmente 7,5 bilhões de papeis preferenciais em circulação, agrupados em lotes de mil.

A expectativa pela OPA alimentou parte de um movimento de compra das ações da Gol, o que está fazendo o papel subir hoje. Perto do fechamento, às 16h55, a ação subia 2,56%, valendo R$ 5,21 na B3.

Outra opção é se desfazer da ação na Bolsa antes. O investidor que não quiser aguardar o desfecho desse processo de reorganização pode vender a ação que possui na B3 enquanto o capital da empresa não é fechado.