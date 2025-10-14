Amanda: Governo mostra os dentes, mas ainda pode levar dribles do Congresso

O governo Lula passou a testar a fidelidade da base aliada após derrotas recentes, avalia a colunista Amanda Klein no Mercado Aberto, do Canal UOL.

Segundo Klein, demissões de aliados de deputados que votaram contra a MP das bets e fintechs acirraram a tensão com partidos do centrão, enquanto o Planalto busca garantir apoio para a votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), essencial para o pagamento de emendas em ano eleitoral.