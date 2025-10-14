O que são as Sete Magníficas, que sofrem com tarifaço de Trump à China

Essas empresas precisam da China. Elas contam com o apoio de parceiros internacionais para o desenvolvimento e fornecimento de suas tecnologias.

Ações destas empresas despencaram na sexta-feira, dia do anúncio do tarifaço. Segundo a Bloomberg, as ações despencaram 3,8%, liderada pelas perdas da Tesla e da Amazon. Já A Nvidia teve um recuo maior, de quase 5%. O VIX (Índice de Volatidade da CBOE), um dos principais indicadores de Wall Street, ultrapassou 20 pontos pela primeira vez desde abril, mostrando um estresse do mercado.

A questão tarifária, para muitos investidores, parecia resolvida. Havia uma aceitação do que se tornou o status quo. Um 'aumento massivo' nas tarifas sobre o país do qual importamos a maior parte dos nossos produtos abala esse status quo e exige uma reavaliação.

Dan Greenhaus, economista e estrategista da Solus Alternative Asset Management LP à Bloomberg

Além das tarifas, as Sete Magníficas também têm enfrentam outro obstáculo. Parte do otimismo das empresas foi minado com o surgimento da startup chinesa Deep Seek.

Trump explicou que a medida é resposta à decisão de Pequim de colocar restrições para suas próprias exportações de produtos chineses ao mundo. O americano ainda indicou que, a partir de novembro, vai impedir a venda de qualquer software dos EUA considerado como estratégicos para o mercado da China.

*Com informações da Agência Estado, Reuters e de matéria publicada em 24/04/2025