Vale é condenada a pagar R$ 50 mil a operador de Brumadinho por trauma

Um operador de escavadeira que trabalhou na limpeza da área afetada pelo rompimento da barragem em Brumadinho (MG) obteve o direito a uma indenização da Vale e do Consórcio Price Lista. A decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) estabelece que as empresas devem pagar R$ 50 mil ao trabalhador, que teria desenvolvido problemas psicológicos após ser exposto a um cenário de extrema morbidez.

O que aconteceu

Trabalho em condições traumáticas. O operador foi contratado cerca de duas semanas depois da tragédia para ajudar na remoção de lama e destroços.

Exposição a cenas perturbadoras. Durante a operação de limpeza, o trabalhador foi exposto a cenas de alto impacto psicológico, incluindo a presença de lama, detritos e restos de corpos de vítimas.