Serviços crescem 2,5% na comparação anual e atingem maior nível da história

Alta anual foi puxada por quatro das cinco atividades pesquisadas mensalmente. O avanço, no entanto, ficou limitado a menos da metade (45,8%) dos 166 tipos de serviços prestados no Brasil. Rodrigo Lobo, gerente da PMS, destaca que o grupamento foi determinante para sustentar o crescimento recente do setor.

Serviços de transportes aparecem entre os destaques em um ano. A área de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio exerceu o principal impacto positivo, com avanço de 3,3%. A alta foi impulsionada, principalmente, pelo aumento da receita em transporte aéreo de passageiros; logística de transporte de cargas; rodoviário de cargas; concessionárias de rodovias; ferroviário de cargas; e transporte dutoviário.

O transporte rodoviário coletivo de passageiros e o transporte aéreo têm crescido bastante nesses últimos meses. Tem também o rodoviário e o ferroviário de carga, que vem na esteira do bom momento da agricultura ajudando a explicar esse crescimento mais continuado do setor de serviços.

Rodrigo Lobo, gerente da PMS

Avanços também foram registrados em outros três ramos de atividade. As demais altas na comparação com agosto do ano passado partiram dos segmentos de informação e comunicação (3,4%); dos serviços profissionais, administrativos e complementares (2,9%); e dos serviços prestados às famílias (1,2%).

Única queda na comparação foi contabilizada pelo segmento de outros serviços (-2,7%). A influência negativa foi resultado da pressão pela menor receita vinda de atividades auxiliares dos serviços financeiros; corretoras de títulos e valores mobiliários; administração de bolsas e mercados de balcão organizados; e manutenção e reparação de veículos automotores.

Comparação mensal

Na análise mensal, o volume de serviços prestados no Brasil aumentou 0,1%. A taxa na passagem de julho para agosto representa a sétima variação positiva consecutiva do segmento ante o mês imediatamente anterior. A última queda na base de comparação aconteceu no mês de janeiro (-0,4%).